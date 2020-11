Vier Leichtverletzte nach Unfall

Golzwarderwurp Vier Personen sind am Montag bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Gegen 16.05 Uhr bog ein 57-Jähriger Mann aus Stadland mit seinem Auto aus einer Einmündung in Höhe der Straßenmeisterei nach links auf die Bundesstraße 212 in Richtung Nordenham ein. Dabei übersah er den Wagen eines 25-Jährigen aus Nordenham, der mit seiner 24-jährigen Beifahrerin und einem 5-jährigen Kind als Mitfahrer die Bundesstraße in Richtung Brake befuhr.

Es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurden alle Personen leicht verletzt und mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Die Fahrbahn musste von ausgelaufenen Kraftstoffen gereinigt werden. Dafür war die B212 für knapp 1,5 Stunden voll gesperrt. Die Höhe der Sachschäden schätzt die Polizei auf circa 18 000 Euro.

