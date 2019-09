18-Jährige mit Auto im Graben

Grebswarden Leicht verletzt worden ist eine 18 Jahre alte Nordenhamerin bei einem Verkehrsunfall, der sich in der Nacht zum Samstag gegen 1.45 Uhr ereignet hat. Nach Polizeiangaben befuhr sie die Burhaver Straße aus Richtung Rahdener Straße kommend in Richtung Martin-Pauls-Straße. In einer Rechtskurve kam sie aufgrund einer Unaufmerksamkeit nach links von der Fahrbahn ab und im dortigen Straßengraben zum Stehen. Die 18-jährige Autofahrerin wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Den Schaden beziffert die Polizei mit etwa 800 Euro. Da zunächst gemeldet wurde, dass die Fahrerin in ihrem Auto eingeklemmt sei, wurden die Freiwilligen Feuerwehren Nordenham, Einswarden und Schweewarden ebenfalls alarmiert.