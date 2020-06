Altreifen illegal entsorgt

Butjadingen

Salzeinleitungen In Die Werra Butjadingen wehrt sich gegen Abwasser aus Hessen

Der Düngemittelhersteller K+S hat eine Verlängerung der Genehmigung für die Einleitung salzhaltige Abwässer in die Werra beantragt. Das will die Gemeinde Butjadingen verhindern. Was ist geplant?