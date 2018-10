Großenmeer /Nordenham Mehrere Diebstähle aus Umkleidekabinen von Sportstätten und Autos haben sich im Verlauf des Vormittags am Sonntag, 7. Oktober, in der Wesermarsch ereignet. Wie die Polizei am Montag mitteilte, betraten Täter in Großenmeer zwischen 10 und 10.50 Uhr während eines laufenden Fußballspiels die Umkleidekabine der Sporthalle am Dorfweg. Hier wurden Bargeld sowie mehrere Autoschlüssel entwendet. Mittels der vorgefundenen Schlüssel verschafften sich der oder die Täter Zugang zu den vor der Sportstätte geparkten Autos und entwendeten daraus ebenfalls Bargeld. Die Autoschlüssel wurden danach größtenteils in den Fahrzeugen zurückgelassen.

Weitere Vorfälle dieser Art ereigneten sich beim ESV-Heim in Nordenham sowie bei einer Sportanlage in Rodenkirchen. Geschädigte werden gebeten, Anzeige zu erstatten. Zeugen sollten sich bei der Polizei in Brake (Telefon 04401/9350) oder bei der Polizei in Nordenham (Telefon 04731/99810) melden.