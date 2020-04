Pendler Bemerkt Großbrand In Großenmeer: Rettung in letzter Minute

Großenmeer Auf dem Weg zur Arbeit wurde Claus Hauerken zum Lebensretter: In Richtung Oldenburg unterwegs bemerkte er dichte Rauchwolken über der B 211 und sah von der Straße aus hellen Feuerschein.

„Ich habe den Brand gleich gesehen und habe sofort gewendet“, sagt der 58-Jährige aus Neustadt. „Ein Mofafahrer hatte auch angehalten, er hat die Feuerwehr gerufen. Der Dachstuhl des Hauses in der Gildestraße stand schon voll in Flammen. Ich bin hingelaufen und habe laut gehupt und den Namen der Eigentümer gerufen“, erzählt er von den dramatischen Minuten. „Dann kam die Feuerwehr, und in wenigen Minuten hatten die Kameraden die Menschen aus dem Haus gerettet. Für mein Empfinden gerade noch rechtzeitig. Meine Hoffnung auf eine Rettung der Bewohner war schon gesunken“, ist er von der Leistung der Rettungskräfte beeindruckt.

Drei Menschen im Alter von 18, 23 und 59 Jahren wurden in dieser Nacht mit leichten Verletzungen aus dem brennenden Haus gerettet und ins Krankenhaus gebracht. Das Wohnhaus gehört zum Betriebsgelände der Schlachterei Hohn.

Im Einsatz waren die Feuerwehren der Gemeinde Ovelgönne sowie die benachbarte Feuerwehr Loy-Barghorn und die Berufsfeuerwehr Oldenburg. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der Dachstuhl bereits in Vollbrand und stürzte teilweise ein. Die Nachbargebäude, darunter der Schlachtereibetrieb, konnten gerettet werden, auch zwei Hunde wurden von der Feuerwehr aus dem Gebäude geholt.

Den Schaden schätzte die Polizei auf 500 000 Euro. Das Haus ist unbewohnbar und wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.