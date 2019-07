Drei Frauen greifen Spaziergängerin an

Grossensiel Von drei unbekannten Frauen angegriffen wurde eine 30-jährige Spaziergängerin am Freitagabend. Die 30-Jährige war gegen 19.30 Uhr am Großensieler Hafen unterwegs, als sie von den drei unbekannten Frauen unvermittelt geschlagen und gekratzt wurde. Anschließend beschädigten die Täterinnen das ebenfalls am Hafen abgestellte Auto des Opfers. Die 30-Jährige wurde leicht verletzt. Eine der Täterinnen soll circa 35 Jahre alt sein und braune Haare haben. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordenham unter Telefon 04731/99810 zu melden.