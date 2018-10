Hoher Schaden bei Unfall in Großensiel

Grossensiel Ein Schaden in Höhe von rund 21 000 Euro ist am Freitag gegen 13.30 Uhr bei einem Unfall auf der Großensieler Straße entstanden. Die Insassen der beteiligten Fahrzeuge blieben unverletzt.

Ein 32 Jahre alter Autofahrer aus Friesland, der in Richtung Großensieler Hafen unterwegs war, hatte zu spät bemerkt, dass vor ihm ein Fahrzeug beim Abbiegen verkehrsbedingt anhalten musste. Um auf der regennassen Straße einen Auffahrunfall zu vermeiden, wich der 32-Jährige mit seinem Ford nach links in die Nordseestraße aus. Doch dort kam ihm ein BMW entgegen, an dessen Lenkrad ein 45-jähriger Nordenham saß. Er bremste zwar stark ab, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.