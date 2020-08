Unfall In Nordenham: Schranke senkt sich auf Anhänger

Grossensiel Ein Treckergespann ist am Bahnübergang in Großensiel mit einer Schranke zusammengestoßen, die sich aufgrund eines herannahendes Zuges gesenkt hatte. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag gegen 16.20 Uhr.

Nach Angaben der Polizei saß ein 21-jähriger Mann aus Stadland am Lenkrad des Traktors. Er war auf der Großensieler Straße in Richtung Hafen unterwegs. Laut Zeugenaussage wollte der Treckerfahrer hinter dem Bahnübergang in den Treuenfelder Weg abbiegen. Bevor das Gespann den Bahnübergang vollständig verlassen hatte, senkten sich die Schranken. Eine davon kollidierte mit dem Anhänger. Der 21-Jährige nahm den Schaden in Augenschein und setzte anschließend seine Fahrt unerlaubt fort.

Beamte des Polizeikommissariats Nordenham spürten den Unfallverursacher später in Havendorf auf. Zur Höhe des Schadens macht die Polizei keine Angaben.