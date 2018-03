Kaminholz brennt schon im Garten

Hammelwarden /Brake Zu einem Einsatz in die Stedinger Landstraße wurde die Feuerwehr Hammelwarden am Sonntag um 14.13 Uhr gerufen. Dort brannte ein Kegel mit Kaminholz. Das Feuer wurde mit einem C-Rohr durch einen Trupp unter Atemschutz gelöscht. Um an alle Glutnester zu kommen, musste der Holzkegel komplett entleert werden. Die Feuerwehr war mit zwei Löschfahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort.

Kameraden der Einheit Hafenstraße waren bereits mittags zu einer Hilfeleistung ausgerückt. In einem Haus in der Mühlenstraße war ein Wasserrohr gebrochen. Die Unterwohnungen wurden komplett durchnässt.