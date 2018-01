Huntebrück Selber aufwendig geborgen werden musste am Dienstagnachmittag auf der L 865 ein 50-Tonnen-Schwerlastkran einer Bergungsfirma. Das schwere Fahrzeug war gegen 14 Uhr mit den rechten Reifen auf der L865 in Huntebrück (Elsfleth, Landkreis Wesermarsch) nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte in den vom Regen stark aufgeweichten Seitenbereich.

Für die Bergungsarbeiten musste die Straße zwischen Huntebrück und Huntorf gesperrt werden.

Dem Fahrer gelang es nicht den 50-Tonner wieder auf die Straße zu lenken. Das Fahrzeug sackte immer weiter ab. Nachdem er einige Meter des matschigen Bodens umgepflügt hatte, blieb der Schwerlastkran letztendlich halb im Wassergraben hängend neben der Straße liegen. Die Windschutzscheibe splitterte beim Aufschlag und es entstand hoher Sachschaden. Auch der Asphalt des Geh- und Fahrradwegs ist zum Teil stark beschädigt worden.

Um das schwere Fahrzeug zu bergen, mussten zwei weitere Großkrane angefordert werden. Die Bergung gestaltete sich dennoch als äußerst aufwendig und dauert derzeit noch an. Die Arbeiten könnte sich bis in den Abend hinein ziehen.