Huntebrück Schwere Verletzungen erlitt ein 66-jähriger Mann aus Berne bei einem Verkehrsunfall in Huntebrück am Mittwochnachmittag. Der Mann gegen 14.45 Uhr mit seinem Motorrad auf der L 865 in Richtung B 212 unterwegs. Nach Durchfahren einer scharfen Linkskurve in Huntebrück (Stadt Elsfleth) geriet er aufgrund von Kies auf der Fahrbahn ins Schleudern und verlor die Kontrolle über sein Krad.

Der Mann überfuhr zunächst einen Leitpfosten, prallte dann gegen einen Baum und kam schwer verletzt in einem Graben zum Liegen. Für die Behandlung des Mannes waren ein Rettungswagen und ein Notarzt eingesetzt. Die Besatzung eines zufällig vorbeikommenden Krankentransporters unterstützte bei den ersten Maßnahmen.

Der 66-Jährige wurde schließlich mit mehreren Knochenbrüchen in ein Krankenhaus gebracht, war aber durchgängig bei Bewusstsein.

An seinem Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden, den die Polizei auf rund 4000 Euro schätzt.