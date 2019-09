Huntorf /Bardenfleth Erst am Wochenende hatte Elsfleths Stadtbrandmeister Hans-Jürgen Zech von der gestiegenen Belastung für die Feuerwehren durch Fehlalarme gesprochen, gab es am Sonntag schon wieder zwei davon: Der erste Alarm erfolgte um 15.47 Uhr für die Feuerwehr Altenhuntorf. Es wurde starke Rauchentwicklung beim Druckluftspeicherkraftwerk in Huntorf gemeldet. Die 14 Einsatzkräfte, die nach wenigen Minuten mit zwei Fahrzeugen vor Ort waren, konnten aber schnell Entwarnung geben. Es handelte sich lediglich um Wasserdampf der Kühlanlage der wetterbedingt ungünstig zwischen die Gebäude getrieben war.

Die zweite Alarmierung erfolgte am späten Abend um 23.36 Uhr für die Feuerwehren Bardenfleth, Neuenbrok und Altenhuntorf sowie für den Einsatzleitwagen aus Elsfleth. In einer Bardenflether Therapieeinrichtung wurde zuvor die Brandmeldeanlage ausgelöst. Die Feuerwehr evakuierte die Gebäude und erkundete die Lage. Dabei konnte aber kein Feuer festgestellt werden. Der Einsatz endete nach 45 Minuten. Im Einsatz waren insgesamt ca 40 Einsatzkräfte mit sechs Fahrzeugen.