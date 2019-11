Brand im Kraftwerk

Huntorf Alarm im Kraftwerk: Am Donnerstag ist die Feuerwehr Altenhuntorf, um 8.14 Uhr mit dem Stichwort „Auslösung der Brandmeldeanlage“ zum Kraftwerk eines Energieversorgers in Huntorf alarmiert worden. Vor Ort wurde den Einsatzkräften in der Brandmeldezentrale angezeigt das der Alarm in einem Technikraum ausgelöst hat. Bei der Erkundung wurde Brandgeruch festgestellt. Nach kurzer Suche wurde der Brand eines kleinen Kondensators in einem Schaltschrank festgestellt.

Nach 45 Minuten konnte die Einsatzstelle an den Betreiber übergeben werden und die 14 Einsatzkräfte konnten wieder abrücken. Zur Brandursache und Schadenhöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen.