Huntorf Durch eine Explosion in Huntorf bei Elsfleth ist in der Nacht zu Mittwoch ein Mensch verletzt worden. Ein Wärmeofen, der mit einer Gasflasche bei einer Feier in einem Carport betrieben wurde, war kurz nach 1 Uhr explodiert, teilt die Feuerwehr Elsfleth mit. Zu diesem Zeitpunkt seien noch zwei Personen im Carport gewesen, eine von ihnen sei verletzt worden. Wie schwer, war zunächst unklar.

Durch die Explosion geriet Carport in Brand. Nachbarn eilten zu Hilfe und erstickten mit Feuerlöschern die Flammen. Als die Feuerwehr eintraf, strömte noch Gas aus der Gasflasche. Zwei Trupps unter Atemschutz kühlten die Flasche und brachten sie ins Freie. Die Einsatzkräfte kontrollierten die Umgebung auf weitere Glutnester, bevor die Brandstelle der Polizei für weitere Ermittlungen übergeben wurde.

Die Feuerwehr war mit 30 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen etwa eine Stunde im Einsatz. Neben der Feuerwehr war auch der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen vor Ort, teilt die Feuerwehr weiter mit.