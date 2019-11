Huntorf Im Rahmen der Großdemonstrationen der deutschen Landwirte wurden am Dienstagabend – neben der großen Treckerdemo in Berlin – auch vielerorts Mahnfeuer entzündet. So hatten die Landvolkvereine Altenhuntorf, Neuenbrok und Bardenfleth in Huntorf auf einer Fläche an der Straße Große Hellmer (L 865) mit einem Feuer auf ihre Anliegen und Nöte aufmerksam gemacht. Die Bauern protestieren seit Wochen gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung.

Obwohl die Landwirte dafür eine Fläche auswählten, auf der keine Gefahren der Ausbreitung des Brandes bestand, und obwohl der Rest des Sträucherhaufens zum Ende soweit auseinander gezogen worden war, dass die Reste schnell wegbrennen konnten, gingen kurze Zeit nach der Veranstaltung Meldungen über einen Flächenbrand bei der Großleitstelle Oldenburg ein. So wurde die Feuerwehr Altenhuntorf um 23.09 Uhr mit dem Stichwort „Flächenbrand“ alarmiert. 19 Einsatzkräfte rückten daraufhin mit zwei Fahrzeugen aus, teilte Stadtpressewart Stefan Wilken mit.

Auch wenn von den Glutresten keinerlei weitere Gefahren ausgingen, hat die Feuerwehr gemeinsam mit der Polizei entschieden, die restliche Glut abzulöschen, um weitere Notrufe zu vermeiden. Mit einem C-Rohr war das schnell erledigt. Die Gesamteinsatzdauer betrug 45 Minuten.