Huntorf Leicht verletzt worden ist ein 22-jähriger Motorradfahrer am Montagabend auf der L 865 in Huntorf. Kurz vor der Einmündung der Straße Huntorfer Querweg hatte der Mann nach Polizeiangaben gegen 18.15 Uhr die Kontrolle über seine Maschine verloren und war von der Straße abgekommen. Offenbar hatte der Fahrer zu spät bemerkt, dass ein vor ihm fahrender 20-jähriger Motorradfahrer verkehrsbedingt bremsen musste. Das Motorrad rutschte über die Berme in einem wasserführenden Graben seitlich der Straße. Betriebsstoffe traten nach Angaben der Polizei vor Ort nicht aus.

Der 22-Jährige aus Jade erlitt laut Polizei leichte Verletzungen, wurde zur weiteren Untersuchung aber in ein Krankenhaus gebracht. Für die Bergung des Krads musste ein Abschleppwagen angefordert werden. Während der Bergung sperrte die Polizei die L 865 gegen 19.30 Uhr voll. Zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen kam es aber nicht, da sich die meisten ortskundigen Autofahrer eine Umleitung über landwirtschaftliche Wege suchten. Nach rund einer halben Stunde konnte die Polizei die Straße gegen 20 Uhr wieder frei geben.