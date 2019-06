25-Jährige bei Unfall leicht verletzt

Jade Eine 25-jährige aus Wilhelmshaven ist am Dienstag, 4. Juni, bei einem Verkehrsunfall in Diekmannshausen leicht verletzt worden. Die 25-Jährige klagte über leichte Schmerzen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, befuhr die Frau gegen 10 Uhr die B 437 in Richtung Schwei. Dabei wurde ihre Vorfahrt durch eine 75-jährige Frau aus Jade missachtet, die mit ihrem Wagen von der Ölstraße auf die B 437 auffahren wollte. Durch den Zusammenstoß entstanden Schäden in Höhe von 6000 Euro.