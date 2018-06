Jade /Augusthausen Verletzt ins Krankenhaus gebracht wurden am Sonntagmittag zwei Personen nach einem Verkehrsunfall auf der Bäderstraße Ecke Molkereistraße in Augusthausen in der Gemeinde Jade.

Ein Fendt-Trecker und ein VW Mulitvan mit angehängtem Wohnwagen waren im Kreuzungsbereich zusammengestoßen.

Während der Aufräumarbeiten und der Bergung der Fahrzeuge an der Unfallstelle regelten Polizeibeamte aus Nordenham den Verkehr.

Zum Unfallhergang und der Höhe des Sachschadens liegen derzeit noch keine detaillierten Informationen vor.