Einbrecher werfen Scheibe ein

Jade Ziemlich dreist sind bisher unbekannte Einbrecher vorgegangen, die sich am Donnerstag Zutritt zu gleich zwei Häusern in der Tiergartenstraße in Jaderberg verschafft haben.

Wie die Polizei am Freitag mitgeteilt hat, warfen die Täter bei einem Wohnhaus eine Fensterscheibe ein, um in das Gebäude zu gelangen. Beim Wohnhaus nebenan hebelten sie ein Fenster auf und gelangten auf diese Weise ins Innere. Die Einbrüche fanden in der Zeit von 16.15 bis 19.10 Uhr statt.

Über die Höhe des entstandenen Sachschaden und das erbeutete Diebesgut machte die Polizei in ihrer Mitteilung keine Angaben. Bei der Ermittlung der Täter hofft sie auf Hinweise von Zeugen. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordenham unter Telefon 04731/99810 zu melden.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen