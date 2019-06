Jade Mit einem Großaufgebot ist die Polizei am Freitagnachmittag in Jade (Kreis Wesermarsch) einem Zeugenhinweis nachgegangen. Zwei Jugendliche hatten gegen 15.30 Uhr gemeldet, dass ein Mann ein junges Mädchen gewaltsam über die Kirchenstraße gezerrt habe. Mit zahlreichen Einsatzkräften, darunter ein Hubschrauber aus Hamburg, startete die Polizei umgehend die Fahndung. Letztlich wurden jedoch keine Spuren gefunden, die auf ein Verbrechen hindeuten. In der Gegend ist auch kein Kind als vermisst gemeldet worden, teilt die Polizei auf Nachfrage mit.

Bis zum späten Abend war unklar, wie glaubwürdig die Aussagen der beiden Jugendlichen sind. Die Ermittlungen dauern an.