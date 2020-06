Funkenflug statt Bermenbrand

Jade Die Freiwilligen Feuerwehren Jade und Jaderberg mit der First Respondergruppe wurden am Donnerstag um 13.09 Uhr von der Großleitstelle Oldenburg zu einem Bermenbrand an der Braker Straße alarmiert. Auch die Polizei und Gemeindebrandmeister Thomas Grimm fuhren zum Einsatzort. Die rund 30 Einsatzkräfte konnten vor Ort aber keine Brandnester feststellen. Ein Traktor mit großer Rundballenpresse war in Richtung Jade unterwegs und durch ein auf der Fahrbahn schleifendes Teil der Presse war es zum Funkenflug gekommen.

