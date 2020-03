Jade Ortsbrandmeister Peter Scholz und dessen Stellvertreter Klaus Hanke sind auf der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Jade wiedergewählt worden. Das Führungsteam steht damit weitere sechs Jahre an der Spitze der Ortsfeuerwehr. Die Wahlen leiteten Jades Bürgermeister Henning Kaars und der Gemeindebrandmeister Thomas Grimm.

12 Brand- und Hilfeleistungseinsätze stehen für das Jahr 2019 im Einsatzbuch. Die Feuerwehrleute mussten zwei Brände löschen und neunmal Hilfe leisten. Auch zu einem Fehlalarm, ausgelöst durch eine Brandmeldeanlage, mussten die Einsatzkräfte ausrücken.

50 Jahre ist Ehren-Ortsbrandmeister Uwe Harbers nun Mitglied in „seiner“ Feuerwehr. Bürgermeister Henning Kaars zeichnete ihn mit dem niedersächsischen Feuerwehr-Ehrenzeichen aus. Neben seiner engagierten Arbeit als Ortsbrandmeister war Uwe Harbers auch mehrere Jahre Kreisjugendfeuerwehrwart. Befördert wurden Patrick Verburg zum Feuerwehrmann und Pressewartin Kaja Hanke zur Oberfeuerwehrfrau.

68 Mitglieder zählte die Ortsfeuerwehr am Jahresende; sie teilen sich auf in 33 aktive Mitglieder, acht Mitglieder in der Altersabteilung und 27 in der Jugendfeuerwehr.

3503 Stunden wurden im vergangenen Jahr ehrenamtlich geleistet. Sie teilen sich auf in 3126 Dienststunden, 477 Stunden für Brand- und Hilfeleistungseinsätze sowie 2348 Stunden der Betreuer.

Für die beste Dienstbeteiligung erhielten Paula Spiekermann (unter 20 Jahre) und Matthias Göhmann (über 20 Jahre) ein Präsent überreicht.

Zu den Gästen zählten neben dem Bürgermeister und dem Gemeindebrandmeister auch der stellvertretende Bürgermeister Helmut Höpken und der Feuerwehrausschussvorsitzende Tobias Beckmann.

Ortsbrandmeister Peter Scholz dankte allen Mitgliedern seiner Feuerwehr für deren Einsatz im vergangenen Jahr. In diesen Dank bezog er ausdrücklich auch die Partner der Feuerwehrleute mit ein sowie die fördernden Mitgliedern und nicht zuletzt Rat und Verwaltung der Gemeinde Jade.