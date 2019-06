Jade /Lemwerder Heftige Gewitter mit Sturmböen und Starkregen haben am späten Mittwochnachmittag und -abend auch den Freiwilligen Feuerwehren einige Arbeit beschert.

Um 17.07 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Jade von der Großleitstelle Oldenburg zum Baumsägen auf dem Campingplatz an der Jade angefordert. Ein umgestürzter Baum lag gespalten auf einem Wohnwagen, der beschädigt wurde. Zum Glück wurden hier keine Personen verletzt. Schnell war die Feuerwehr am Einsatzort und konnte den gespaltenen Baum vom Wohnwagen entfernen und zersägen. Anschließend wurde ein weiterer umgestürzter Baum von der Zufahrt zum Campingplatz entfernt, Es folgten dann für die Feuerwehr Jade weitere Einsätze an der Braker Straße und an der Ölstraße, wo ebenfalls umgestürzte Bäume von den Fahrbahnen entfernt und zersägt werden mussten. Etwa zwei Stunden waren die 15 Einsatzkräfte der Feuerwehr Jade mit dem Wegräumen der Bäume beschäftigt.

Abends wurde dann die Freiwillige Feuerwehr Südbollenhagen darüber informiert, dass am Sandweg in Südmentzhausen ein umgestürzter Baum die Telefonleitung beschädigt hat und die Fahrbahn blockiert. Mit fünf Einsatzkräften hatte die Feuerwehr nach Aussage von Ortsbrandmeister Jan Hauerken den umgestürzte Baum schnell weggeräumt und zerkleinert.

In Lemwerder wurde die Gemeindefeuerwehr am späten Mittwochnachmittag zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Betrieb in der Flughafenstraße alarmiert. Hier konnte nach einer Erkundung kein Brand festgestellt werden , der Brandmelder war durch einströmendes Regenwasser ausgelöst worden.

Kurze Zeit später rückten zwei Kameraden zu einer technischen Hilfeleistung aus. Im Bullenweg wurde eine vermutlich landwirtschaftlich genutzte Stromleitung vom Sturm aus ihrer Haltung gedrückt und spannte sich dann quer über einen Radweg. Die Kameraden haben die Stromleitung gekappt und an die Seite gelegt, somit ging keine Gefahr mehr von ihr aus.