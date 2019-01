Jade /Nordbollenhagen Großbrand am Mittwochabend in der Gemeinde Jade: Nach einem heftigen Knall brannte es plötzlich in den Wohnräumen des ehemaligen Bauernhauses (ehem. Lübben) an der Bollenhagener Straße. Die Familie konnte unverletzt das brennende Gebäude verlassen.

Um 17.14 Uhr wurden von der Großleitstelle Oldenburg die Feuerwehren Jade, Jaderberg einschließlich der First Responder, Schweiburg und Südbollenhagen sowie der Retttungsdienst alarmiert.

Auch die Polizei war schnell am Einsatzort und nahm sofort die Brandermitt­lungen auf. Weithin war der Feuerschein und die dicke Rauchentwicklung zu sehen. Bei Ankunft der ersten Feuerwehrfahrzeuge stand der gesamte Dachstuhl (Reith und Eternit) in Flammen, gerettet werden konnte von dem Inventar nichts mehr. Die Familie wurde vom Rettungsdienst und den First Respondern betreut und wird vorübergehend anderswo untergebracht. Die Bollenhagener Straße war vorübergehend wegen der Feuerwehrfahrzeuge und Schlauchleitungen voll gesperrt. Die Brandursache und Schadenshöhe standen bei Redaktionsschluss noch nicht fest. Die NWZ wird in der Freitagausgabe noch ausführlich über diesen Brandeinsatz berichten.