Pkw rutscht in Straßengraben

Jade Aufgrund der Schneeglätte auf der Molkereistraße in Jade hat ein 31 Jahre alter Mann am Samstag, 18. Januar, gegen 6.30 Uhr die Kontrolle über seinen Pkw verloren und kam mit dem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto geriet in den wasserführenden Graben und stieß dort mit einem Baum zusammen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 31-Jährige war allein im Fahrzeug, er wurde nach Polizeiangaben bei dem Unfall leicht verletzt. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 3000 Euro.

