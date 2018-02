Jade /Stadland Ein spektakulärer Unfall hat sich am Dienstag, 11.50 Uhr, in der Gemeinde Jade ereignet. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt. Ein Opel mit zwei Insassen aus der Gemeinde Stadland war auf der Rönnelstraße in Richtung Bundesstraße 437 unterwegs und kollidierte dort mit einem Renault, der kurz zuvor aus einer Hofeinfahrt in die Rönnelstraße eingebogen war.

Die beiden Autos stießen zusammen und landeten in den Gräben neben der Rönnelstraße. Die beiden Führerinnen der Fahrzeuge, eine 46-jährige Frau aus Jade und eine 80-Jährige aus Stadland, wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 6000 Euro geschätzt.