Unfall auf der Jader Straße

Jade Zu einem Verkehrsunfall ist es am Samstag, 7.November, auf der Jader Straße in Jaderberg gekommen. Gegen 12.42 Uhr, war eine 79-jährige Autofahrerin aus Bad Zwischenahn mit ihrem Dacia auf der Jader Straße in Richtung Jaderberg unterwegs. An einer Haltebucht wollte sie mit ihrem Wagen wenden, übersah dabei aber einen entgegenkommenden 44-jährigen Mann aus Stadland, der in seinem Porsche in Richtung Jade fuhr.

Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, so dass beide nicht mehr fahrbereit waren. Die beiden Unfallbeteiligten blieben unverletzt, jedoch entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 12 000 Euro.

