Nach Tod Einer Oldenburgerin Polizei nimmt 37-Jährigen wegen Verdachts auf Totschlag fest

Die 62-Jährige war bereits am 10. Januar tot in ihrer Wohnung an der Friedlandstraße aufgefunden worden. Zwar hatte sie gesundheitliche Probleme. Bei der Obduktion machten die Rechtsmediziner aber eine Entdeckung.