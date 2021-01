Unfall in Jade: Radfahrer bei Unfall verletzt

Jade Ein 49-jähriger Radfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Montag leicht verletzt. Gegen 7.55 Uhr fuhr ein 58-jähriger Autofahrer aus Jaderberg mit seinem VW auf Jader Straße und wollte an der Kreuzung nach links in die Tiergartenstraße abbiegen.

Dabei übersah er den bevorrechtigten 49-jährigen Radfahrer aus Jaderberg, der den Geh- und Radweg der Tiergartenstraße bei grün zeigender Ampel in Richtung Jade überquerte. Bei dem Zusammenstoß wurde der Radfahrer leicht verletzt und anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstanden geringfügige Sachschäden. Gegen den 58-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

