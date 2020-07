8-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Jader Ein achtjähriger Junge wurde bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch in Jade mit seinem Fahrrad von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt. Eine 24-jährige Frau aus Jade war gegen 10.45 Uhr mit ihrem VW-Sharan aus der Einmündung Mozartstraße/Schumannstraße geradeaus auf eine Grundstückseinfahrt der Neubausiedlung gefahren, als der Junge plötzlich auf seinem Fahrrad von links vor ihr Auto fuhr. Die Frau konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Der Verletzungen des Jungen wurden vor Ort von Rettungsdienstkräften versorgt, er wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe wurde auf etwa 1000 Euro geschätzt. Gegen die 24-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen der Fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.