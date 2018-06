Jaderaußeneich Zwei Mädchen – elf und 14 Jahre alt – haben am vergangenen Samstag, 9. Juni, gegen 22 Uhr Munition und Waffenmagazine in Jaderaußendeich gefunden. Es handelt sich nach Angaben der Polizei um mehr als 2000 Patronen – Revolver 3,57 und Pistole 9 Millimeter – und zwei unbekannte, schwarze Magazin. Dies teilte die Polizei am Montag mit. Abgehend von der Ölstraße fanden die Mädchen die Gegenstände an einem Wirtschaftsweg. Wer Hinweise zum gefundenen Waffenzubehör oder den Eigentümern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Nordenham, Telefon 04731/9981-0, zu melden.