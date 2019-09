Fehlalarm in der Grundschule

Jaderberg Die Stützpunktfeuerwehr Jaderberg und die First Responder sind am Freitag gegen 21.40 Uhr zu einem Einsatz in der Grundschule ausgerückt. Der interne Hausalarm der Schule hatte ausgelöst. Mit Hilfe der Wärmebildkamera untersuchten die Einsatzkräfte sämtliche Klassenräume und Zwischendecken. Eine Ursache für die Auslösung des Alarms konnten sie nicht finden. Vermutet wird daher, dass der kurzzeitige Stromausfall in weiten Teilen der Wesermarsch die Ursache für den Fehlalarm war. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften im Einsatz.