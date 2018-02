Jaderberg An den ersten Dienstabenden im neuen Jahr beschäftigten sich die Einsatzkräfte der Stützpunktfeuerwehr Jaderberg unter anderem mit der neuen Einsatzstellenbeleuchtung „Aldebaran® 360 Grad“, die jetzt aus Mitteln des Fördervereins der Feuerwehr Jaderberg neu beschafft werden konnte.

Hierbei handelt es sich um eine auf LED basierende Einsatzstellenbeleuchtung mit 125 000 Lumen Lichtleistung und einer Ausleuchtfläche von etwa 5000 Quadratmetern (bei optimaler Einstellung). Diese Beleuchtung kann vor allem bei großen Einsatzstellen oder bei Verkehrsunfällen in der Dunkelheit wertvolle Hilfe leisten. Diese neue Einsatzstellenbeleuchtung kann die Feuerwehr mit Hilfe eines Stativs auch am Kran des Rüstwagens befestigen, um das Licht auf die gewünschte Höhe zu bringen und so die größte Ausleuchtmöglichkeit zu erreichen.