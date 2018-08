Jaderberg Mit einem „Tag der offenen Tür“ feiert die Stützpunktfeuerwehr Jaderberg am Sonntag, 2. September, von 11 bis 17 Uhr, beim Feuerwehrhaus am Hakenweg ihr 85-jähriges Bestehen. Zum Programm zählen eine interessante Fahrzeug- und Geräteschau, Vorführungen, Einsatzübungen, Informationen über die Arbeit und Aufgaben der Feuerwehr und ihre First Respondergruppe sowie gute Unterhaltung mit den Cheerleadern „Blue Lights“. Und für das leibliche Wohl ist an diesem Tag mit Kaffee und Kuchen, Grillwurst und Getränken ebenfalls reichlich gesorgt.

Die Freiwillige Feuerwehr Jaderberg kann zum 85-jährigen Bestehen auf eine wechselvolle Geschichte zurückblicken. Nach einem Eisenbahnunglück der damaligen Großherzoglichen Eisenbahn im Jahre 1908, als ein Güterzug entgleist und die Lokomotive umgestürzt und ein Schuppen in unmittelbarer Nähe in Brand geraten war – das Feuer konnte von Anliegern mit Eimern gelöscht werden – wurde auf Forderung der Bürger in Jaderberg eine Pflichtfeuerwehr gegründet. Von der Gemeinde Jade wurden fünf Männer für die Pflichtfeuerwehr verpflichtet, die mit der Handdruckspritze des Bahnhofes die Brände im Ort löschen mussten.

Unter Mithilfe der Feuerwehr Varel wurde 1933 die Freiwillige Feuerwehr Jaderberg in „Pundt’s Gasthof“ (heute Tier- und Freizeitpark) gegründet, die dann zunächst mit der Handdruckspritze des Bahnhofs und 1934 mit einem in Eigenleistung von Georg Engelbart und Hans Wilkens umgebauten offenen Hansa Lloyd-Fahrzeug mit Tragkraftspritze ausgerüstet war. Dieses Fahrzeug, das zum Ende des Krieges an die Feuerwehr Jade ging, verbrannte 1950 bei einem Brand des Gerätehauses in Jade. In den Kriegsjahren diente das Fahrzeug oftmals auch als Zugfahrzeug für den Transport von Getreide, von der Bahn zur Reithalle, wo das Getreide gelagert wurde, und zurück. 1943 erhielt die Feuerwehr ihr erstes genormtes Löschgruppenfahrzeug LF 8.

Nach schwierigen Anfangsjahren nach dem Kriege bekam die Feuerwehr 1953 ihr erstes Feuerwehrhaus mit Schlauchtrockenturm und Wohnung am Hakenweg, das im Jahre 1976/77 saniert und um eine Fahrzeugbox und Schulungsraum erweitert wurde. 1989 erwarb die Feuerwehr Jaderberg die Fahrzeughalle der Werkfeuerwehr der Flugzeugwerke MBB in Lemwerder, die hier mit drei Fahrzeugboxen in über 4000 Stunden Eigenleistung von den Feuerwehrleuten und vielen freiwilligen Helfern, darunter auch der damalige Kreisbrandmeister Werner Zirk und sein Stellvertreter Arno Wilksen, wieder aufgebaut wurde. In den späteren Jahren wurde die Fahrzeughalle mit modernen Toren ausgestattet, die während eines Einsatzes von der Großleitstelle über Funk bei Alarm geöffnet werden. Die alte Fahrzeughalle wurde nach Inbetriebnahme der neuen Fahrzeughalle zu einem modernen Schulungsraum umgebaut.

Mit den Jahren wuchsen auch die Aufgaben.

Die Aufgaben und Einsätze der Stützpunktfeuerwehr Jaderberg nahmen in den Nachkriegsjahren erheblich zu, auch die Hilfeleistungen wurden mehr und so mussten die Geräte und Fahrzeuge immer wieder auf den neuesten Stand gebracht werden. Anfang der 60er Jahre gab es die ersten Funkgeräte und die Feuerwehrleute erhielten für die Alarmierung Funkmeldeempfänger. Auch die Sirenensteuerung wurde auf Funk umgerüstet. Seit Anfang der 60er Jahre gehört die Stützpunktfeuerwehr Jaderberg zur neuen Kreisfeuerwehrbereitschaft Wesermarsch und war mit bei verschiedenen Großbränden (Norddeutsche Seekabelwerke, Nordenham und Holzhandlung Behrens, Brake sowie während der Sturmfluten, so 1962 in Brake zum Leerpumpen von Kellern der Häuser an der Weser und bei den Umschlagfirmen am Hafen sowie am Deich bei Stollhamm, wo Sandsäcke zur Deichsicherung eingebaut werden mussten, im Einsatz. Zu weiteren Hochwassereinsätzen waren die Jaderberger mit der Bereitschaft auch mehrmals an der Elbe und bei Hochwasser und Brandeinsätzen in Delmenhorst in Einsatz. Im eigenen Löschbezirk und in Nachbarorten gab es für die Feuerwehr Jaderberg neben mehreren Großbränden (u.a. 1939 Firma Gebr. Diekmann, in den 40er Jahren der Bauernhof Tapken in Kreuzmoor, nach dem Krieg Jader Vorwerk, Wohnhaus Vogel, Jaderberg, Dr. Hausmann, Büppel, Busch, Rastederberg, Freels, Jaderkreuzmoor, ehem. Kreuzmoorer Schule, Hayer in Jaderaußendeich, Hof Bosse und Dr. Fricke, Jaderkreuzmoor, Gasthof Müller in Jade, Schlachterei Bärwinkel (2001), Druckerei Stecker in Varel, weitere Großbrände in Mentzhausen und Kreuzmoor (2012 Wicker) sowie 2018 beim Großbrand des Altpapierlagers bei der Papierfabrik in Varel usw.

Erinnert wird aber auch an die schweren Hilfeleistungen, so u.a. in den Nachkriegsjahren beim Busunglück mit mehreren Verletzten an der Kreuzung in Jaderberg (Schulbus fuhr in das Geschäftshaus Gehrels), das Zugunglück 1978 am Bahnübergang Raiffeisenstraße mit einem Toten und mehreren Verletzten (Lkw auf Bahnübergang vom Eilzug erfasst), Zugunglück auf dem unbeschrankten Bahnübergang Vareler Straße (Zug erfasst Pkw, die Fahrerin wird getötet, Fahrzeug und Lokomotive brannten). Außerdem gab es Flugzeugabstürze in Jaderberg und Umgebung; während des Krieges stießen über Jaderberg zwei Militärmaschinen zusammen und stürzten an der Jader und Vareler Straße ab. Die Besatzung einer Maschine, die versucht hatte, mit dem Fallschirm abzuspringen, wurde getötet. Flugzeugteile brannten. Auch waren die Jaderberger beim Absturz von amerikanischen Flugzeugen im Einsatz. 1961 stürzte ein Flugzeug der Bundesluftwaffe bei Bramstedt in Kreuzmoor ab. Der Pilot konnte sich mit dem Fallschirm retten. Auch hier leistete die Feuerwehr schnelle Hilfe.

Die Stützpunktfeuerwehr Jaderberg ist mit fünf Einsatzfahrzeugen (ein modernes Tanklöschfahrzeug TLF 3000 (Baujahr 2018), Löschgruppenfahrzeug LF 10/6, Rüstwagen mit Kran (RW/Kran, kreiseigen), Einsatzleitwagen (ELW), wird auch als Mannschaftstransportfahrzeug genutzt sowie Einsatzfahrzeug (Audi Q5) für die First Responder und weiteren wichtigen Geräten recht gut ausgerüstet.

Im Jahr 2018 stehen fast 50 gut ausgebildete aktive Feuerwehrleute (zwei weibliche) in der Stützpunktfeuerwehr Jaderberg einsatzbereit. Einige Jungen und Mädchen aus Jaderberg gehören der erfolgreichen Jugendfeuerwehr in Jade an. Ortsbrandmeister waren bis 1939 Heinz Hattermann, 1939 bis 1953 Hans Wilkens, 1953 bis 1984 dessen Sohn Johann Wilkens (31 Jahre), 1984 bis 2011 Herwart von Waaden (27 Jahre) und ab 2011 Thomas Hülsebusch, der auch 1. Vorsitzender des Fördervereins der Feuerwehr Jaderberg ist. Tino Öltjen steht ihm als Stellvertreter zur Seite.

Die First Respondergruppe (FRSG) der Stützpunktfeuerwehr Jaderberg, die 2005 ihre ehrenamtliche Arbeit hier begonnen hat, zählt zurzeit 14 Sanitätshelfer/innen, 1 Lehrrettungsassistent, 1 Rettungsassistent und 1 Notfallsanitäter sowie als Fachberater 1 Arzt, 1 Apothekenhelferin, 3 Krankenschwestern und 1 Rettungsassistent. Leiter dieser erfolgreichen Gruppe ist Helmut Munderloh. Im vergangenen Jahr 2017 hatte die FRSG insgesamt 88 Einsätze und konnten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes überall wieder schnelle Hilfe leisten. Vom Förderverein „Feuerwehr Jaderberg“ und mit vielen Eigenleistungen werden die Unterhaltungskosten, auch für das Einsatzfahrzeug und Materialien, getragen. 2017 konnten die FRSG ein gut erhaltenes Einsatzfahrzeug, ein Audi Q5, in Betrieb nehmen, wodurch das bisherige reparaturanfällige Einsatzfahrzeug ersetzt und die Einsatzbereitschaft gewährleistet werden konnte. Um für die vielseitigen Einsätze gerüstet zu sein und praktische Erfahrungen zu sammeln, absolvieren die Mitglieder der FRS-Gruppe – viele von ihnen auch aktive Mitglieder der Feuerwehr – neben ihren 12 Dienstabenden und der regulären Ausbildung auch an einigen Wochenenden ihr Praktika beim Rettungsdienst Varel.

Das Aushängeschild der Feuerwehr Jaderberg sind die vor 22 Jahren gegründeten Cheerleader „Blue Lights“. Als Nachfolger der Damen- und Mädchengarden für den Karneval haben sich die Cheerleader zu einer leistungsstarken Gruppe entwickelt und sich inzwischen bei vielen Auftritten, nicht nur in der Region, u.a. auch in Varel, wo bei einem Fußballspiel der Feuerwehren alles begonnen hatte, in Nordenham, Reitland, Wiemsdorf, bei Veranstaltungen der Partnerfeuerwehren Helmarshausen und Hattingen- Blankenstein sowie bei Zeltlagern der Jugendfeuerwehren; in diesem Jahr waren sie im Landeszeltlager der niedersächsischen Jugendfeuerwehren in Wolfshagen/Harz. Sabine Tönjes, die seit Jahren der Gruppe angehört und hier seit 2006 schon als Trainerin tätig war, hat die Leitung der Cheerleader gemeinsam mit Jule Brunken.

Seit den 50er Jahren wird von der Feuerwehr die große Osterfeuerveranstaltung organisiert, die sich inzwischen zu einem wahren Volksfest mit einigen tausend Besuchern entwickelt hat.

35 Jahre lang liefen hervorragend die Karnevalsveranstaltungen. Mit eigenen Leuten wurde alljährlich ein tolles Programm, in den letzten Jahren an drei Tagen, geboten. Im Jahre 2007 fand die letzte Karnevalsveranstaltung statt, weil sich die Veranstaltung mangels Beteiligung der Bürger einfach nicht mehr lohnte. Im Herbst werden alljährlich die Kinder mit ihren Eltern zum großen Laternenumzug durch den Ort eingeladen. Und außerdem werden die Ferienpassaktionen im Sommer bei der Feuerwehr Jaderberg recht gut angenommen. Bei Spiel und Spaß erleben alljährlich die Kinder einen tollen Ferienspaß bei der Feuerwehr.