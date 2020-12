First Responder in Jaderberg: Mit Einsatz das Leben gerettet

Jaderberg Mike und Susanne Prigge haben jetzt die Stützpunktfeuerwehr Jaderberg besucht, um sich bei der First Respondergruppe für den schnellen Notfalleinsatz für Mike Prigge zu bedanken. Sie überreichten eine Spende von 1800 Euro an den Förderverein der Feuerwehr Jaderberg zugunsten der First Respondergruppe.

„Die First Responder haben mir mit dem schnellen Einsatz das Leben gerettet“, sagte Mike Prigge, der sich beim Treffen persönlich bei Helmut Munderloh, Leiter der First Responder, und Ortsbrandmeister Thomas Hülsebusch, zugleich Vorsitzender des Fördervereins, bedankte.

Persönlich bedankt

Susanne Prigge hatte am 23. und 24. November 2019 im Haus der Familie Prigge ein Spendenbasar mit selbstgefertigten Adventsangeboten für diesen guten Zweck organisiert, wobei die First Respondergruppe der Stützpunktfeuerwehr Jaderberg im Mittelpunkt stand. Und das Ehepaar Prigge wurde bei den Vorbereitungen und der Durchführung dieses Spendenbasars von vielen Helferinnen und Helfern tatkräftig unterstützt.

Im Angebot waren eine große Auswahl von Adventskränzen, -gestecken und Holzsäulen, die hier in den Wochen zuvor gefertigt worden waren. Wer hier die Sachen gekauft hatte, unterstützte damit auch die ehrenamtlich tätige First Respondergruppe. Während dieser Verkaufsveranstaltung wurde den Besuchern auch Kaffee, Kuchen und Glühwein angeboten.

Vielfältige Einsätze

Der Erlös dieser Veranstaltung in Höhe von 1800 Euro wurde jetzt dem Förderverein der Feuerwehr Jaderberg für die First Respondergruppe übergeben. Der 1. Vorsitzende des Fördervereins der Feuerwehr Jaderberg, Thomas Hülsebusch, und der Leiter der First Responder, Helmut Munderloh, bedankten sich im Namen der First Responder für diese Spende und informierten dann gemeinsam im weiteren Gespräch über die geleisteten Dienste der First Responder und der Feuerwehr.