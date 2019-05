Jaderberg Die Stützpunktfeuerwehr Jaderberg wurde am Himmelfahrt, 30. Mai, um 12.51 Uhr von der Großleitstelle Oldenburg zu einem Heckenbrand alarmiert, der an der Schulstraße ausgebrochen war. Ein Nachbar hatte das Feuer gemeldet.

Die Feuerwehrleute der Stützpunktfeuerwehr sowie die First Responder waren mit vier Fahrzeugen der freiwilligen Wehr schnell am Einsatzort und hatten das Feuer in kurzer Zeit unter Kontrolle und gelöscht.

Die Hecke war vermutlich bei der Unkrautbekämpfung mit einem Gasbrenner in Brand geraten. Vor dem Eintreffen der Feuerwehrleute hatte man vergeblich versucht, mit einem Gartenschlauch das Feuer zu löschen.