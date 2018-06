Jaderberg Spektakulärer Verkehrsunfall mitten in Jaderberg: Am Mittwochmorgen gegen 8.30 Uhr wollte ein 47-jähriger Mitarbeiter der Gemeinde Jade vom Harkenweg kommend die Tiergartenstraße zum Tankstellengelände mit einem großen Mäher überqueren. Dabei übersah er jedoch eine vorfahrtsberechtigte 45-jährige Autofahrerin, die vom Jaderpark in Richtung Ortszentrum unterwegs war.

Beim folgenden Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Die First Responder nahmen die Erstversorgung vor. Der Rettungsdienst Rastede sorgte für die weitere ärztliche Behandlung. Das große Mähwerk wurde vom Fahrzeug abgerissen und lag mitten auf der Fahrbahn. Nach Angaben der Polizei entstand entstand am VW-Golf ein Schaden von 5000 Euro. Die Schadenshöhe am Gemeindefahrzeug konnte noch nicht genau beziffert werden.