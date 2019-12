Verletzter bei Unfall auf Carport

Jaderberg Die Freiwilligen Feuerwehren Jaderberg und Jade, die First Responder der Feuerwehr Jaderberg sowie der Rettungsdienst mit Notarzt und die Polizei waren am Montag kurz vor 10 Uhr schnell am Einsatzort in Jaderberg, um einen verletzten Handwerker auf einer Baustelle in der Straße Am Esch nach der Erstversorgung vom Dach eines Carports zu retten.

Der Handwerker hatte sich beim Arbeiten mit einem Krampenschussgerät das Knie verletzt. Mit Hilfe einer Arbeitsbühne gelang es der Feuerwehr, den Verletzten schonend und schnell vom Dach zu holen, der dann im Rettungswagen vom Notarzt und Rettungssanitätern weiter versorgt und ins Krankenhaus gebracht wurde.

Insgesamt 34 Einsatzkräften waren vor Ort, wie der Einsatzleiter Tino Öltjen, stellvertretender Ortsbrandmeister der Feuerwehr Jaderberg, der NWZ im Gespräch berichtete.