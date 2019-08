Kirchhammelwarden Mit ordentlichem Druck aus der Tragkraftspritze beförderte die Freiwillige Feuerwehr Hammelwarden rund eineinhalb Stunden lang zig Liter Wasser aus dem Ostteich auf dessen Wasseroberfläche.

„Durch die anhaltend heiße Wetterlage haben sich im Ostteich des Sportfischervereins Brake Blaualgen gebildet“, sagt Jürgen Renken, der Vorsitzende des Sportfischervereines Brake. Die Algen auf dem Teich waren zunächst grün, veränderten sich jedoch in den letzten Tagen zu blaugrün. Gewässerwart Mario Struck hat regelmäßig ein Auge auf die Teiche des Vereins.

Blaualgen sind Cyanobakterien. Sie zählen zu den ältesten Lebensformen überhaupt. Kommen Menschen mit den Blaualgen über die Haut oder Schleimhäute in Kontakt, kann es bei empfindlichen Menschen zu Reizungen, Quaddeln, Bindehautentzündungen oder Ohrenschmerzen kommen. Wenn Wasser verschluckt wird, können Beschwerden wie Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Fieber, aber auch Atemwegserkrankungen drohen.

Wenn auch im Ostteich nicht gebadet wird, ist es den Mitgliedern des Sportfischervereins ein großes Anliegen, auch die im Teich befindlichen Fische zu schützen. „Wenn der Teich mit den Blaualgen zuwächst, dann wird es für die Fische gefährlich“, sagt der Gewässerwart. Um dem vorzubeugen, hat sich Mario Struck mit Braker Bürgermeister Michael Kurz in Verbindung gesetzt und um Hilfe durch die Feuerwehr gebeten. Die Freiwillige Feuerwehr Hammelwarden war sofort bereit, zu helfen. Am Montag kamen die Feuerwehrleute und pumpten aus dem Teich Wasser nach oben, um dieses dann wieder flach auf den Teich auszubringen. Auf diese Weise kam viel Sauerstoff und Bewegung in den Teich, so dass die Wasserqualität innerhalb kürzester Zeit wieder besser wurde.

Zur Abkühlung der Feuerwehrleute gab es von den Sportfischern kühle Getränke und Eis.