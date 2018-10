Kleinensiel Zwei Wochen lang haben zwei Brüder in einer Kleinensieler Pension übernachtet, ohne dafür zu bezahlen. Dadurch ist dem Pensionswirt ein Schaden von 1200 Euro entstanden. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg wertet das als Betrug und hat Anklage gegen einen der beiden Brüder erhoben.

Dieser, ein 53-jähriger Delmenhorster, der eine Trockenbaufirma betreibt, hatte die Zimmer gemietet. Das erforderliche Geld hatte er noch nicht; er wollte es mit seiner Firma beim Bau der Helios-Klinik in Esenshamm verdienen. 5000 Euro seien ihm für den ersten Bauabschnitt zugesagt worden, teilte der Angeklagte jetzt dem Landgericht in Oldenburg mit; weitere Bauabschnitte seien in Aussicht gestellt worden.

Doch nach 14 Tagen auf der Baustelle hatte der Auftraggeber Mängel geltend gemacht und den gesamten Auftrag storniert. Deswegen habe er die Rechnung der Pension auch nicht bezahlen können, sagte der Angeklagte, der eine Betrugsabsicht bestritt.

Das Amtsgericht hatte dem 53-Jährigen in einem ersten Prozess Recht gegeben: Es sei kein Schädigungsvorsatz festzustellen. Deshalb hatte es ihn auch freigesprochen. Doch gegen dieses Urteil legte die Staatsanwaltschaft Berufung ein.

Der Prozess in Oldenburg wird fortgesetzt; am nächsten Verhandlungstag sollen Zeugen gehört werden, darunter der Bruder des Angeklagten. Problematisch für den 53-Jährigen: Er kann keinen schriftlichen Vertrag vorweisen. Zudem ist ihm der Name seines Auftraggebers entfallen.