Rettungseinsatz In Kleinensiel: Kind gerät auf Weser in Not

Kleinensiel Ein Kleinkind, das vom Kleinensieler Strand aus auf die Weser hinausgeschwommen war und wegen der Strömung nicht alleine zurück an Land kam, hat am späten Samstagnachmittag einen Großeinsatz ausgelöst. Das hat Rodenkirchens Ortsbrandmeister Lars Stratmann auf Nachfrage bestätigt.

Nach seinen Informationen schwammen der Vater sowie ein weiteres Familienmitglied dem Kind hinterher. Von Land wirkte es offenbar so, dass die Retter auf dem Wasser ebenfalls in Schwierigkeiten gerieten. Jedenfalls lösten Passanten Alarm aus. Die Feuerwehr Rodenkirchen rückte mit zwei Dutzend Helfern an, außerdem ein Notarzt, mehrere Rettungswagen und Helfer der DLRG. Wie Lars Stratmann berichtet, hatte es das Trio beim Eintreffen der Feuerwehr mittels einer Luftmatratze aber bereits geschafft, sich zurück an Land zu retten; alle drei seien ansprechbar gewesen, so der Ortsbrandmeister.