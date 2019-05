Oldenburg

Podcast Primeflixnow! Hat Game of Thrones ein würdiges Ende bekommen?

Die 8. Staffel von Game of Thrones war das größte Serienereignis bislang. Was hat enttäuscht, was hat überwältigt? Andre, Frank, Heiner und Timo diskutieren über Stärken und Schwächen des epischen Finales.