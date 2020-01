Tunnel nach Unfall gesperrt

Kleinensiel Die Nordröhre des Wesertunnels musste am Donnerstagabend nach einem Unfall für eine Stunde gesperrt werden. Wie die Polizei mitteilt, begann der Unfall um 18.05 Uhr mit dem technischen Defekt an einem Lastwagen aus Aurich. Dessen Fahrer war in Richtung Nordenham unterwegs, als das Fahrzeug wegen eines Getriebeschadens zum Stehen kam, kurz nachdem es die Nordröhre verlassen hatte. Dabei verlor der Laster Fahrzeugteile, die sich auf beide Fahrspuren verteilten. Drei Autos wurden beschädigt: Der Tank eines Seat wurde aufgerissen, so dass Benzin auslief, der Lack eines Toyota wurde zerkratzt und einem weiteren Lastwagen platzte ein Reifen. Schaden: 6500 Euro.