Kleinensiel Nächtliche Sperrungen sind nächste Woche im Wesertunnel erforderlich. Grund sind turnusmäßige Wartungsarbeiten, wie die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Oldenburg mitteilt.

Voll gesperrt ist die Nordröhre in Richtung Wesermarsch in den Nächten auf Dienstag, 8., und Mittwoch, 9. Oktober, jeweils von 22 bis 5 Uhr sowie die Südröhre in Richtung Bremerhaven in der Nacht auf Donnerstag, 10. Oktober, ebenfalls von 22 bis 5 Uhr. Beide Tunnelröhren werden in der Nacht auf Freitag, 11. Oktober, 22 bis 5 Uhr, gesperrt. Die Weserfähren Blexen/Bremerhaven und Golzwarden/Sandstedt bieten jeweils Ersatzverkehr an.