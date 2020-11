Wasserrettung in Kleinensiel: „DLRG sollte die Badeaufsicht führen“

Varel/Berlin

Bundeswehr bestellt 38 Eurofighter Premium Aerotec in Varel profitiert von Milliarden-Deal

Positive Nachrichten für die Beschäftigten von Premium Aerotec in Varel: Die Bundeswehr soll 38 neue Eurofighter im Wert von 5,4 Milliarden Euro bekommen. In Zeiten von drohendem Stellenabbau in Varel ein Lichtblick.