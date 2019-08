Kötermoor Ein Schaden von insgesamt 10 000 Euro ist am Montagmorgen bei einem Unfall auf der Kötermoorer Straße entstanden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, geschah der Unfall gegen 6.55 Uhr, als zwei Autos hintereinander auf der Straße fuhren. Die Frau im zweiten Auto, eine 41-jährige Stadlanderin, setzte gerade zum Überholen an, als die Frau im ersten Auto, eine 55-Jährige aus Stadland, nach links in die Burenreege abbiegen wollte. Auf der Höhe der Einmündung stießen beide Fahrzeuge zusammen, verletzt wurde niemand.