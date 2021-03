Kriminalstatistik: Nordenhamer Polizei glänzt mit starker Aufklärungsquote

Nordenham Den 2019 aufgestellten Rekordwert hat das Polizeikommissariat Nordenham zwar nicht erreicht, aber die Erfolgsquote ist nach wie vor außergewöhnlich hoch: Im vergangenen Jahr lag der Anteil der aufgeklärten Kriminalfälle im Bereich Nordenham, Butjadingen, Stadland und Jade bei stolzen 75,40 Prozent. Damit heben sich die Ermittler der Nordenhamer Dienststelle deutlich vom Durchschnitt der Polizeidirektion Oldenburg (64,77 Prozent) ab.

• Fallzahlen

Die Zahl der vom Nordenhamer Kommissariat bearbeiteten Fälle ist gegenüber dem Vorjahr von 2798 auf 2691 gesunken. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben dazu aber nur in Teilbereichen beigetragen. Verstöße gegen die Corona-Auflagen sind in der Statistik nicht berücksichtigt, weil es sich dabei um Ordnungswidrigkeiten und nicht um Kriminalitätsdelikte handelt.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

• Wohnungseinbrüche

Im Gegensatz zu anderen Regionen ist in der nördlichen Wesermarsch das Aufkommen an Wohnungseinbrüchen nur geringfügig gesunken. Den 30 Fällen des Vorjahres stehen diesmal 29 gegenüber. In elf Fällen konnten die Ermittler die Taten aufklären. Das entspricht einer Quote von 37,3 Prozent.

• Eigentumsdelikte

Unter der Rubrik „Eigentumsdelikte“ fasst die Polizei alle Formen des Diebstahls zusammen. In dieser Kategorie sind die Zahlen des Nordenhamer Kommissariats deutlich gestiegen: von 638 auf 722. Das ist ein ungewöhnlicher Trend, weil die Entwicklung in anderen Regionen genau in die entgegengesetzte Richtung geht. Eine Erklärung dafür kann die Polizei nicht liefern. Mit 359 erfolgreich abgeschlossenen Ermittlungen erreichte die Nordenhamer Polizei bei den Eigentumsdelikten eine Aufklärungsquote von 49,72 Prozent. Das ist in dieser Sparte der beste Wert seit vielen Jahren.

• Drogenkriminalität

Die Rauschgiftkriminalität hat im vergangenen Jahr im Norden der Wesermarsch spürbar abgenommen. Laut Polizeistatistik ist die Zahl der Fälle, bei denen es um illegale Drogen ging, von 328 auf 236 abgefallen. Berücksichtigt sind dabei der Handel und der Besitz verbotener Betäubungsmittel sowie deren Herstellung. Die Aufklärungsquote bei den Rauschgiftdelikten ist mit 98,73 Prozent nahezu auf dem hohen Niveau des Vorjahres (98,78 Prozent) geblieben.

• Rohheitsdelikte

Körperverletzungen, Bedrohungen und Nötigungen erfasst die Polizei als Rohheitsdelikte. In diesem Bereich sind die Straftaten in Nordenham, Butjadingen, Stadland und Jade rückläufig. In 2020 nahmen die Ordnungshüter 413 Fälle auf, im Jahr davor waren es noch 545. Die Aufklärungsquote bei den Rohheitsdelikten verringerte sich leicht von 94,86 Prozent auf 91,53 Prozent. Einen Zusammenhang zwischen der Corona-Pandemie und Straftaten, die der häuslichen Gewalt zuzuordnen sind, kann nach Angaben der Polizei „statistisch nicht festgestellt werden“.

• Gewalt gegen Polizisten

Im Zuständigkeitsgebiet der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch ist zu erkennen, dass die Gewalt gegen Polizeibeamte deutlich zunimmt. Das spiegelt sich auch in der Statistik des Nordenhamer Kommissariats wider. Die Zahl der Fälle, bei denen Ordnungshüter Widerstandshandlungen, Bedrohungen, Nötigungen und tätlichen Angriffen ausgesetzt waren, ist in der nördlichen Wesermarsch von 14 auf 20 gestiegen.