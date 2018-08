Lemwerder Ein Exhibitionist ist am Sonntag auf dem Wohnmobilstellplatz in der Schlesischen Straße in Lemwerder unterwegs gewesen. Eine 45-jährige Frau wurde gegen 6.20 Uhr wach und bemerkte einen Mann, der am Heck ihres Wohnmobils stand und in ihr Schlafabteil schaute. Dabei befriedigte er sich.

Die Frau weckte ihren Ehemann, der den Mann verscheuchte. Allerdings setzte sich der Exhibitionist daraufhin auf einen Stuhl vor einem anderen Wohnmobil und onanierte weiter.

Der Mann wird von der Frau und ihrem Ehemann auf 18 bis 20 Jahre geschätzt, er hat eine schlanke Gestalt und eine schwarze Jacke sowie dunkle Sportschuhe mit rötlichen Schnürsenkeln getragen.

Hinweise zu der Person nimmt die Polizei unter der Rufnummer 04401/935-115 entgegen