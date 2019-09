Lemwerder Eine 96-jährige Frau ist in Lemwerder von Betrügern ausgeraubt worden. Falsche Wasserwerker waren laut Mitteilung am Mittwoch zwischen 13.45 und 14 Uhr in der Gemeinde unterwegs und klingelten in der Deichstraße an der Tür der Seniorin.

Die beiden Männer brachten die Frau dazu, die Haustür zu öffnen. In der Wohnung zwangen sie die Frau, in der Küche Platz zu nehmen, hielten sie gegen ihren Willen fest und bedrohten sie. Einer der Männer durchsuchte die Wohnung dann nach Wertgegenständen. Nach dem Fund von Bargeld verließen sie das Haus. Da sie auch ein Telefon der Frau mitnahmen, konnte die Polizei erst verspätet gerufen werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Ortsteils Ritzenbüttel gesehen haben, sich unter 04401/935-0 mit der Polizei in Brake in Verbindung zu setzen.