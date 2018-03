Lemwerder Mit den modernen Geräten ist heute vieles einfacher, ist die Erfahrung von Werner Kabeck und Hermann Brockmeyer. Die beiden, inzwischen zu den Alterskameraden gehörenden Feuerwehrmitglieder wissen, wovon sie reden, denn ein halbes Jahrhundert liegt es inzwischen zurück, dass sie den Ortswehren Lemwerder und Bardewisch beigetreten sind.

Servolenkung gab es in den Einsatzfahrzeugen noch nicht. Die Einsatzkleidung bestand aus Helm, einem einfachen Overall und Gummistiefeln. Und die Schläuche hatten in den 1960er-Jahren noch keine Gummierung, so dass ein Einrollen nach den Einsätzen bei Frost nicht möglich war. Auch der Ton war in den rein männlichen Truppen deutlich rauer als heute.

Aber trotz allem: „Bereits mit 17 Jahren wäre ich gerne Mitglied der Feuerwehr geworden. Doch die war voll“, verrät Hermann Brockmeyer. Sechs Jahre musste sich der heute 82-Jährige damals gedulden, bis er am 1. September 1968 endlich aufgenommen wurde.

1976 bekam die Ortswehr Bardewisch nicht nur ein neues Fahrzeug, sondern mit Brockmeyer auch einen neuen Ortsbrandmeister. Bis 1997 übte er dieses Amt aus; anschließend wurde er zum Ehrenortsbrandmeister ernannt. Neben seinem Einsatz in der Ortswehr engagierte sich der Oberbrandmeister 19 Jahre lang als Ausbilder in der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) Brake – dafür wurde er mit dem Feuerwehr-Ehrenkreuz ausgezeichnet.

Besonders gern erinnert sich Brockmeyer an die Freundschaft mit dem Musikverein Siebenbürger Vorchdorf, der von der Ortswehr 1976 das erste Mal in Oberösterreich besucht wurde. „Beim dritten Besuch, bei dem auch unsere Frauen dabei waren, sind wir mit 70 Personen dorthin gereist“, berichtet Brockmeyer. Dass das mit dem Singen bei den Wesermärschlern nicht ganz so gut klappte, war dabei Nebensache.

Aber auch tragische Erinnerungen, zu denen die vielen tödlichen Verkehrsunfälle im Wehrbereich gehören, begleiteten Brockmeyers Dienstzeit. Erst mit der von ihm beantragten Geschwindigkeitsbegrenzung ging die Zahl der tödlichen Unfälle auf der Hauptstraße zurück.

Nachdem ein Brandstifter, der 1996 auch das Bardewischer Feuerwehrhaus anzündete, im Ort sein Unwesen trieb, konnte Brockmeyer dank seiner Beobachtungsgabe der Polizei den entscheidenden Tipp geben. Am Wiederaufbau war er mit vielen Verbesserungsvorschlägen beteiligt.

Am 1. Februar 1968 trat Werner Kabeck in die Feuerwehr Lemwerder ein. Der Schwiegervater, der damals Ortsbrandmeister in Warfleth war, ermunterte den 23-Jährigen, der aus beruflichen Gründen 1963 von Bunde (Ostfriesland) nach Lemwerder zog, dazu. 1976 wurde der 1. Hauptbrandmeister zum stellvertretenden Ortsbrandmeister gewählt. Von 1990 bis 2007 engagierte sich Werner Kabeck als Gemeindebrandmeister und ist heute Ehrengemeindebrandmeister.

Sämtliche Lehrgänge die es gibt, habe er absolviert, so Kabeck, der sich noch gut an die Debatten der älteren Kameraden erinnern kann, als Ende der 1970er-Jahre die erste Frau der Ortswehr beitreten wollte. Im Jahrzehnt darauf war das kein Problem mehr.

Sehr gefährlich war das Ausrücken bei Einsätzen, als sich das Feuerwehrhaus noch am Rathausplatz befand, erzählt Kabeck. Danach ist die Ortswehr in die Stedinger Straße umgezogen. Das neue Feuerwehrhaus, das seit 1994 am Hansering seinen Standort hat, hat Kabeck mit geplant. Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde habe stets gut geklappt, lobt er.

Zusammen mit den anderen Alterskameraden werden die beiden Ehrenmitglieder an diesem Samstag, 3. März, wieder in Erinnerungen schwelgen können. Um 14.30 Uhr findet im Feuerwehrhaus Lemwerder die 40. Kaffeetafel statt, zu der auch die Partnerinnen eingeladen sind.